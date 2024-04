Newsletters

La semaine du 15 au 21 avril, marquée par la période des vacances, a vu une baisse notable des ventes pour le tome 107 de One Piece de Monkey D. Luffy, traduit par Djamel Rabahi et Julien Favereau, avec 15,703 unités vendues, soit 10,000 de moins que la semaine précédente.

Par ailleurs, Xavier, mieux connu sous le pseudonyme L'Homme étoilé, a publié chez Le Lombard Constellation, une bande dessinée qui illustre son expérience de 15 ans dans un centre de soins palliatifs à travers diverses saynètes et récits.

La maison d'édition new-yorkaise OR Books a acquis les droits pour publier posthumément l'œuvre du poète palestinien et professeur de littérature anglaise, Refaat Alareer, décédé lors d’un bombardement israélien le 6 décembre 2023. Son poème If I Must Die, qui est devenu viral, sera inclus dans cette publication.

Enfin, une nouvelle série d'audiolivres couvrant les sept tomes de Harry Potter est en cours de préparation, une collaboration entre Audible d'Amazon et Pottermore Publishing. Avec plus de 100 acteurs impliqués, cette production promet une immersion totale dans l'univers du célèbre apprenti sorcier, avec une sortie programmée pour fin 2025.