Le terme newstalgie, combinant l'anglais new (nouveau) et le français nostalgie, évoque un sentiment mélancolique teinté de romantisme, rappelant le passé tout en embrassant le renouveau. Ce concept, évoquant à la fois la madeleine de Proust et le thé au citron, suscite la curiosité et le questionnement.

Pendant ce temps, le monde du livre est en émoi : la série Lulu et Nelson, longtemps attendue, est finalement annoncée par les nouvelles éditions Oxymore, lancées en février 2023 par Mourad Boudjellal. L'ancien propriétaire de Soleil, vendu au groupe Delcourt en 2011, semble encore lié à son ancienne maison d'édition, qui publie également Lulu et Nelson.

Par ailleurs, Raphaël Gaillard, éminent Professeur de psychiatrie à l'Université Paris Cité et président de la Fondation Pierre Deniker, a été récemment élu à l'Académie française, prenant la place de l'ex-président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, au fauteuil numéro 16.

En ce qui concerne l'industrie du livre, Lagardère Publishing a enregistré au 31 mars 2024 une hausse modeste de son chiffre d'affaires à 576 millions d'euros, avec une progression notable dans les secteurs numérique et audio. Cependant, la branche française connaît un déclin, surtout dans le domaine des bandes dessinées et mangas, tandis que des progrès ont été réalisés au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec une stabilité maintenue en Espagne et en Amérique latine.