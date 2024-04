Newsletters

En mars dernier, la bibliothèque universitaire de Bielefeld, située dans le Nord-Est de la Rhénanie-du-Nord–Westphalie en Allemagne, a entrepris un vaste inventaire pour identifier des livres contenant un colorant à base d'arsenic, un composant potentiellement toxique. Cette situation n'est pas isolée, puisque d'autres grandes institutions, telles que la Bibliothèque nationale de France, sont également concernées.

Étienne Delessert, renommé auteur, illustrateur, graphiste et peintre, nous a quittés le dimanche 21 avril 2024 à l'âge de 83 ans. L'annonce a été faite par André Delobel.

Fondée en 1917 et reconnue d'utilité publique le 27 août 1921, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France continue de rassembler militants, usagers, professionnels, et bénévoles pour promouvoir une meilleure inclusion sociale et économique des personnes atteintes de déficience visuelle. La fédération, comme d'autres organisations privées, œuvre pour rendre les livres plus accessibles et appelle à un renforcement du soutien des autorités publiques.

Quant à Sherlock Holmes, le célèbre personnage créé par Arthur Conan Doyle est devenu public, mais cela a poussé ses ayants droit à être encore plus vigilants quant à l'usage de son image. Après dix ans sans nouvelles aventures « officielles », une nouvelle enquête où Holmes affrontera une fois de plus son ennemi Moriarty sera publiée en septembre prochain, sous la plume du journaliste et écrivain britannique Gareth Rubin.