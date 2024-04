À la une

LeLivreaMetz24 - L'année dernière, ActuaLitté découvrait le « philosophe forain » Alain Guyard, dit Capitaine Love ou Alain-René Königstein, et ses apéros-philo. Un coup de coeur. Le festival Le Livre à Metz l'accueille depuis 2015 pour deux représentations en plein-air chaque année. Deux questions cette fois : un philosophe qui ferme sa gueule est-il plus clair que deux qui causent ? Et quand une grosse feignasse gribouille au lit, qu’est-ce que l’alitée rature ?