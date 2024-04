Newsletters

Le festival de Metz bat son plein depuis ce 19 avril, et ActuaLitté est présent pour partager les échanges, rencontres et tables-rondes proposées. Au menu, Sylvain Prudhomme, Jean-Marc Four, Frank Pé ou encore Frédéric Pillot.

Expositions et interviews, à parcourir dans notre dossier et toute une journée qui attend encore les visiteurs.

Nous partons aussi pour l’Italie, à la rencontre de Rosella Postorino, qui ouvre notre cycle d’interviews : Voix italiennes.

Des romancières, autrices, essayistes, qui racontent le Bel Paese, à travers leurs ouvrages d’abord, mais aussi par le regard qu’elles posent sur leur pays et ses habitants.

D’ailleurs, c’est en Italie qu’une nouvelle attaque contre la liberté d’expression se déroule : le lauréat du prix Strega 2019, Antonio Scurati, a vu son intervention prévue sur la chaîne de télévision publique Rai, tout bonnement annulée.

La mise en cause de la Première ministre Giorgia Meloni dans le texte que l’écrivain devait présenter serait-elle un début de réponse ?

