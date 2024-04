Newsletters

En 2023, malgré des performances impressionnantes au Japon, Kakao Entertainment Corp., le propriétaire sud-coréen de la plateforme Piccoma, a décidé de restructurer son entreprise. Les dirigeants nouvellement nommés ont promis aux actionnaires de privilégier une croissance organique à l'avenir.

Face aux critiques de militants et d'élus municipaux de Paris et Lyon, JCDecaux a retiré les publicités pour le livre Transmania, critiqué pour son contenu jugé « transphobe et complotiste ». Cette controverse a généré plus d'attention que le livre lui-même, illustrant bien l'adage selon lequel il n'y a pas de mauvaise publicité.

Taylor Swift, une des figures les plus influentes de la pop actuelle, continue d'enchaîner les concerts tout en trouvant le temps de préparer un nouvel album, The Tortured Poets Department. Ce titre, qui évoque la poésie et la littérature, a suscité l'intérêt des fans, notamment à travers une bibliothèque éphémère mise en place à Los Angeles avant la sortie de l'album prévue pour le 19 avril.

En vue des élections européennes de juin 2024, la revue Zadig et la chaîne franco-allemande Arte collaborent sur une édition spéciale intitulée « Rêver l'Europe ». Celle-ci regroupe les contributions de divers écrivains, tels qu'Erri De Luca, Lola Lafon, Javier Cercas, et François-Henri Désérable.