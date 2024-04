Newsletters

Lancée en 2019, la mission franco-québécoise a abouti, trois ans plus tard, à un appel à candidatures pour améliorer la découvrabilité des œuvres francophones sur internet, dominé par les géants américains (GAFA) et asiatiques (BATX). Cette initiative vise à renforcer la présence des productions francophones dans un paysage numérique globalisé.

Pour analyser les changements survenus dans le marché des livres d'occasion en France au cours de la dernière décennie, une étude approfondie a été conduite en 2022-2023 par le ministère de la Culture et la Sofia, sous la direction de Bertrand Legendre, expert du secteur de l'édition. L'objectif de cette enquête était de mesurer et comprendre l'expansion de ce secteur en pleine croissance.

En 2024, le Grand Prix de l’Imaginaire (GPI), célébrant son cinquantième anniversaire, marque une nouvelle étape en établissant un partenariat avec La Comédie du Livre à Montpellier, après treize années de collaboration avec le festival Étonnants Voyageurs. L'événement, prévu du 10 au 19 mai, mettra un accent particulier sur le genre de l'Imaginaire, soulignant ainsi sa nouvelle orientation.

Dans le but de promouvoir l'accès à la lecture, notamment chez les jeunes, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé un projet innovant consistant à implanter des librairies et des bibliothèques dans les logements sociaux et les zones rurales défavorisées. Cette initiative fait écho aux résultats d'une récente étude du Centre national du livre qui indique une baisse préoccupante de l'intérêt pour la lecture chez les jeunes Français de 16 à 19 ans, de plus en plus attirés par les écrans.