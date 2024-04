Newsletters

Révolution législative, certainement, mais d’un point de vue marketing, l’expérimentation qui se tiendra durant deux ans laisse pour l’heure dubitatif. Et pourtant, la loi de 92 qui interdisait la promotion de livres sur les chaînes classiques a été modifiée par décret : charge aux éditeurs d’assumer les coûts qui en découleront…

Autre facture, non moins douloureuse, celle des travaux de l’hôtel de Massa : situé dans le XIVe arrondissement, ce dernier a été longuement victime d’infiltrations d’eau. Conclusion, la Fondation du Patrimoine en appelle aux dons. Quelque 200.000 € sont donc à trouver.

Pour s’en sortir, d’hier, de demain et d’aujourd’hui, La Grande Librairie propose pour sa part de faire appel à la poésie et l’imaginaire. Et conviera entre autres Alain Damasion pour son émission de mercredi. Une chance à ne pas manquer.

Et bien entendu, un anniversaire à ne pas manquer, en Loire-Atlantique : celui de trois librairies qui célébreront leurs 10 ans, chacune. Ou encore tout un mois dédié à la lecture et aux enfants, en Grèce. Et un parallèle entre France et Italie, à travers le prisme de leurs industries respectives de l’édition, bien entendu.

Excellentes lectures !