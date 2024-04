Newsletters

Paris, le mardi 2 avril 2024 – De retour d'un voyage significatif en Provence avec Elisabeth, une quête en dix arrêts suivant les pas de figures comme Jean Lacouture à Roussillon, j'ai été accueilli par la nouvelle du décès de Maryse Condé, née Maryse Liliane Appoline Boucolon, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Elle était une compagne de longue date et une amie chère. – Par Mustapha Saha.

Ce même mardi, l'université Johns Hopkins de Baltimore a annoncé la mort de John Barth, éminent figure du post-modernisme américain, à l'âge de 93 ans. Barth, qui avait pris sa retraite de l'enseignement en 1995, laisse derrière lui un héritage durable en tant que professeur émérite.

Le jeudi 4 avril, l'Académie Goncourt a révélé les noms des finalistes pour les Goncourt de printemps après leurs délibérations.

Le festival Italissimo a ouvert ses portes le 2 avril avec une conversation captivante entre l’écrivaine française Karine Tuil et l’italien Paolo Giordano, sous la houlette de l'historien et sociologue Marc Lazar, explorant la littérature en tant que « sanctuaire contre l'assaut du monde ». Cette session inaugurale s'est tenue dans l'Amphithéâtre Chapsal de Sciences Po et marquera le début d'une série de rencontres entre auteurs italiens et le public français, se poursuivant jusqu'au 7 avril.