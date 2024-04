Newsletters

Tristesse, probablement : n’en déplaise aux grincheux, l’idée d’adapter Les Bijoux de la Castafiore et de voir Patrice Leconte s’en charger, avait quelque chose de séduisant. Chabat en Haddock, Valérie Lemercier en Bianca.

Mais finalement, ce sera non. Un vilain problème de contrat se pose et fait couler définitivement le projet.

Des motifs de peine, le week-end en a compté une autre : celle du décès du poète belge Guy Goffette, prix Goncourt de poésie 2010. Un grand homme, dont les poèmes portaient cette quête de beauté et de vérité.

La Grande Librairie, cette semaine, reviendra trente ans plus tard sur le génocide perpétré au Rwanda contre les Tutsis. Un plateau et une émission inédits à découvrir ce 3 avril, sur France 5.

Plus réjouissant, la création d’une nouvelle collection au sein des éditions La Volte : « Explorez un terrain de jeu littéraire où l’audace et l’innovation rencontrent la puissance de l’amour et du désir », annonce la maison d’Alain Damasio. A découvrir en exclusivité sur ActuaLitté.

Enfin, traversons l’Atlantique, pour nous rendre au Québec : ActuaLitté ouvre une grande fresque, avec la romancière et artiste Audrée Wilhelmy. Son prochain ouvrage sera publié au Tripode, et en attendant Peau-de-Sang, nous lui ouvrons un Carnet de Bord, à suivre jusqu’à la rentrée.