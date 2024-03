Newsletters

Le 25 mars, un important événement se tiendra devant le ministère de la Culture, organisé par des groupes d'auteurs connus pour leurs actions spectaculaires. L'attention qu'a suscitée cette mobilisation sur la place des Colonnes de Buren a poussé Rachida Dati à inviter à une discussion trois organisations, celles-là mêmes à l'origine de la Nuit des auteurs et autrices.

Sébastien Marchalot, qui a travaillé comme bibliothécaire pendant douze ans et s'est fait le défenseur de l'édition indépendante, a créé Bibliopresse, une initiative visant les bibliothèques municipales et départementales. Son objectif est de rassembler les publications de la presse indépendante française pour les promouvoir auprès des institutions publiques offrant un accès gratuit à la lecture, en réponse à la diminution du lectorat imprimé et aux réductions budgétaires des collectivités locales.

Entre 2017 et 2023, le ministère de la Culture a injecté plus de 3 milliards d'euros dans différents plans tels que les Investissements d'avenir, le Plan France 2030, et le Plan de Relance post-Covid, considérés comme des « fonds exceptionnels ». Cependant, la Cour des Comptes et le Sénat, en examinant l'utilisation de ces fonds, ont mis en évidence plusieurs problèmes dans leur gestion et distribution.

L'édition 2024 du festival SériesMania, qui s'est déroulée à Lille du 15 au 22 mars, a annoncé ses gagnants. Aucune des productions de France Télévisions présentées n'a été récompensée, bien que plusieurs d'entre elles, y compris d'importantes adaptations de livres allant de thrillers écrits par un ancien Premier ministre à la nouvelle aventure du Lonesome Cowboy, seront diffusées prochainement.