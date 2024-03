Newsletters

Une semaine après son passage devant la commission de la Culture du Sénat, la ministre Rachida Dati faisait de même à l'Assemblée nationale, face à la commission des affaires culturelles. L'occasion de s'exprimer sur quelques sujets supplémentaires, et d'expliciter les travaux du ministère sous son ère.

La maison d'édition a annoncé sur sa page X que Michel Hazanavicius a acquis les droits de La Troisième Main d'Arthur Dreyfus, une œuvre publiée en septembre 2023 par les éditions P.O.L. Ce projet s'ajoute à une série de adaptations cinématographiques par le réalisateur, incluant la franchise d'espionnage OSS 117, Le Redoutable d'après Un an après d'Anne Wiazemsky, et La Plus Précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg prévue pour fin 2024, bien qu'il puisse opter pour un rôle de producteur uniquement.

Le Pass Culture, associé aux mandats d'Emmanuel Macron et considéré comme un levier pour la démocratisation culturelle, fait l'objet d'une réforme envisagée par la ministre Rachida Dati, visant à maximiser son utilisation.

Par ailleurs, Camille Peretti recevra le 25e Prix des Romancières le 3 avril à Livres Hebdo pour son livre L’inconnue du portrait, publié par Calmann-Lévy, succédant ainsi à Véronique Ovaldé, lauréate de 2023, avec le processus de sélection ayant eu lieu le 20 mars à la bibliothèque André Gide du Bistrot de Paris.