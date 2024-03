Newsletters

Ceci est l’appel le plus cocasse lancé en ce début d’année : Adam, 16 ans, tente de réunir le plus grand nombre de cartes de bibliothèques pour entrer dans le Guinness des records. Cela vous amuse ? Vous parle ? Il sera simplissime de lui donner un coup de pouce dans sa quête, d’autant que le projet est véritablement construit avec une perspective d’archivage étonnante.

Un autre projet, qui suscitera peut-être moins l’enthousiasme, celui d’une librairie baptisée Sparte, qui devait s’ouvrir dans un centre commercial de Genève (Suisse). La ligne éditoriale fera moins d’enthousiastes que l’on ne s’y attendrait en découvrant que les ouvrages proposés sont avant tout porteurs de message de haine, de xénophobie et autres joyeusetés…

Alors, pour tous les goûts, oui, mais avec modération (et un peu plus encore).

Côté découvertes, en revanche, nos aventuriers Zoé et Jaroslav, partis de Paris à vélo pour traverser le continent, se prolonge actuellement en Mongolie, vers l’Altaï russe. Des péripéties à suivre dans nos colonnes, toujours avec le même entrain et la bonne humeur qui caractérisent ces deux aventuriers.

Rappelons qu’ils sont partis à la rencontre des libraires et éditeurs entre Paris et Oulan Bator, ville située à 522 km au sud-sud-est d’Irkoutsk, en Russie et à 1 170 km au nord-ouest de Pékin… Si, si, les bibliophiles de cette trempe existent bien !

Et d’autres choses encore : le Marché de la poésie de Bordeaux s’ouvrira avec pour thème La Grâce ; Laurence Engel, présidente de la BnF ne sera pas reconduite à son poste ; la Revue XXI redéploie ses ailes…

