Newsletters

Le ministère de la Culture a entrepris une étude approfondie sur les petites et moyennes maisons d'édition, en s'appuyant sur diverses sources, y compris des bases de données et des entretiens avec plusieurs éditeurs. Bien que la tendance à créer de nouvelles structures éditoriales reste solide depuis les années 1970, ces maisons d'édition sont souvent confrontées à des défis de viabilité, exacerbés par la concentration croissante du secteur.

En parallèle, le festival biennal des idées Politeïa, après un premier succès en 2023, annonce son retour pour une nouvelle édition du 16 au 19 mars 2025. Le premier festival avait été animé par le thème de la liberté, une valeur que Tocqueville estimait être pleinement appréciée par ceux qui la recherchent pour elle-même. La prochaine édition se concentrera sur le concept de progrès, une idée dont l'éclat semble s'être terni avec le temps.

Lors d'un événement récent organisé par le Centre national du livre, intitulé Le 12 mars je lis, Mokhtar Amoudi a captivé l'audience en lisant un extrait de son roman, Les Conditions idéales. Sa prestation, marquée par une voix chaleureuse et une déclaration passionnée pour les livres, a eu lieu au siège de l'Association pour l’emploi des cadres (APEC), offrant un moment d'évasion littéraire aux auditeurs.

À l'occasion du centième anniversaire de James Baldwin, figure éminente de la littérature et du militantisme, les éditions Stock vont publier une compilation de ses textes inédits en français. Cette publication, préfacée par Léonora Miano, lauréate du Prix Femina 2013 et reconnue pour son expertise sur les questions coloniales, est attendue pour le 15 mai sous le titre La Croix de la Rédemption, traduit par Valentine Leÿs et Romaric Vinet-Kammerer.