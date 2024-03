Newsletters

Il y a 10 ans disparaissait Gabriel García Márquez. L'écrivain sud-américain laissait derrière lui une oeuvre vibrante et sensationnelle, dans laquelle se trouvent deux romans de légende : Cent ans de solitude et L'Amour au temps du choléra. Dans ses tiroirs, « Gabo » — comme on le surnomme chez lui — avait pour ses lecteurs une dernière pépite, un roman presqu'achevé, Nous nous verrons en août. Le livre fait l'objet d'une sortie mondiale en ce 13 mars 2024. En France, c'est Grasset qui le publie dans une traduction de Gabriel Iaculli.

La collection dirigée par Alina Gurdiel, Ma nuit au Musée, a alpagué le plus important de nos auteurs quasi sans prix, tant il est en vérité un ovni, Aurélien Bélanger. Lui s’est enfermé dans l’institution muséale par excellence, Le Louvre, et a choisi le plus classique de nos peintres, Nicolas Poussin. Il sauve encore le kitsch, et n’en fait qu’à sa tête : aucun enfermement, avec lui, dans la demeure de La Joconde. On rembobine plutôt 20 ans plus tôt, époque Damien Saez et caméra DV.

David Barone est un adolescent – donc rebelle – de 16 ans. Dans ce village du sud de la France, près de la Garonne, il navigue entre un père, un marin-pêcheur peu loquace et des amis lycéens. Cette année sort l'album Nevermind de Nirvana : David, avec son binôme Alicibiade, se rêve en rockstar dans son garage. Mais sa vie prend un tournant inattendu en découvrant un vieux tableau de sa mère dans l'atelier de son oncle Thomas, détective privé excentrique et peintre frustré.

Mais aussi : Flaubert en pleine hésitation sur le texte de Madame de Bovary, une compilation de comics d'Alan Moore, et le Montparnasse des années folles.