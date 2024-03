Newsletters

La romancière et journaliste française Madeleine Chapsal est décédée dans la nuit du 11 au 12 mars 2024 à l'âge de 98 ans au Pouliguen, comme l'a annoncé son époux à l'AFP. Durant les années 1950, en collaboration avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, son premier mari, elle a joué un rôle essentiel dans la fondation de l'hebdomadaire L'Express. Après avoir quitté ce magazine, elle s'est entièrement consacrée à sa carrière d'écrivaine, produisant près d'une centaine d'œuvres, incluant des romans, des récits autobiographiques, des essais, des pièces de théâtre, de la poésie et des livres pour enfants.

Le prix Fragonard de littérature étrangère, créé en 2022, est attribué annuellement à une auteure dont l'œuvre a été traduite en français. Ce prix a pour but de promouvoir la découverte de cultures différentes et de valoriser le talent féminin, en sélectionnant un roman qui encourage à voyager et à explorer d'autres perspectives culturelles. La lauréate de cette année sera annoncée le mardi 14 mai 2024.

Par ailleurs, Pearson, un géant de l'édition basé au Royaume-Uni avec une présence mondiale, est sous le feu des critiques aux États-Unis, particulièrement dans l'État de New York. La société est accusée d'avoir violé le Video Privacy Protection Act en autorisant Meta, propriétaire de Facebook, à accéder à des données utilisateurs sans leur consentement.

Le Centre français d'exploitation du droit de copie, plus facilement désigné sous l'acronyme CFC, fait état d'un montant global de 54,5 millions € reversés à la presse et à l'édition française, en 2023. Une hausse de 100.000 € par rapport au dernier résultat, et 25 millions € réparti entre les éditeurs, essentiellement des domaines scolaires, universitaires et professionnels.