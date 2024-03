Newsletters

Malgré un nombre de livres vendus en baisse, le chiffre d’affaires de l’industrie du livre au Québec reste stable ou connaît même une légère augmentation, une situation qui reflète les tendances observées déjà en 2023. La 12e édition du Bilan annuel Gaspard, publiée aujourd'hui par la Banque de titres de langue française, compile les données de 239 points de vente de la province, offrant une vue d'ensemble éclairante sur le marché.

Christine Angot, lauréate du Prix Médicis 2021 pour Le Voyage dans l'Est (Flammarion) et membre actuel de l'Académie Goncourt, réalise son premier long métrage intitulé Une famille. Ce documentaire commence par un voyage vers l'est de la France, afin de promouvoir son roman le plus récent. À Strasbourg, où elle rencontra son père à l'âge de treize ans, elle prend sa caméra pour visiter la veuve et les enfants de son père incestueux, maintenant décédé.

L'affaire Gérard Depardieu a révélé l'intérêt du romancier et cinéaste Yann Moix pour la Corée du Nord. Contrairement à ses projets de films antérieurs et à la chute médiatisée d'une célébrité, il s'agit ici de l'histoire d'un Français qui se rend à l'ambassade de Corée du Nord pour obtenir le document essentiel qui lui permettra d'entrer dans un pays hermétiquement fermé.

Denis Olivennes, invité sur BFMTV pour les Entretiens HEC, a réaffirmé la solidité d'Editis, « un très grand groupe » fort de « très grandes et belles maisons », qui a vu défiler de nombreux propriétaires au cours des vingt dernières années, mais qui demeure indéfectible. Reste à voir comment le nouvel actionnaire saura exploiter au mieux cette pérennité.