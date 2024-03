Newsletters

Ce vendredi 1er mars, nous avons appris le décès de l'écrivaine et illustratrice Jacqueline Duhême à l'âge de 96 ans, annonce faite par Alain Serres, directeur des éditions Rue du monde. Duhême, qui avait débuté sa carrière aux côtés d'Henri Matisse et Pablo Picasso, s'est distinguée dans l'illustration de livres pour enfants, collaborant avec des auteurs de renom comme Jacques Prévert et Paul Éluard, laissant derrière elle un héritage artistique remarquable.

Cette semaine, La Grande Librairie s'intéresse aux thèmes de l'amour et de la liberté, explorés par des romanciers, penseurs et artistes qui nous invitent à réfléchir sur la façon d'aimer pleinement et librement.

Par ailleurs, la librairie Le Bibliovore, située au cœur d'Orléans, a subi un cambriolage durant le week-end du 2 mars, entraînant la perte d'un ordinateur, d'un téléphone et d'une somme d'environ 700 euros. Heureusement, la collection de près de 10.000 livres est restée intacte.

En hommage au centenaire de la disparition de Marcel Proust en novembre 2022, l'artiste Panpan et le chanteur Brume Parole ont fusionné leurs talents pour revisiter l'œuvre du célèbre écrivain à travers « Proust Monumental », une série de cinq grandes toiles. Cette exposition sera présentée le 13 mars aux 3 Baudets, offrant une immersion dès l'après-midi dans une interprétation contemporaine de l'univers proustien.