À découvrir, dans les salles obscures, la vie de Siegfried Sassoon, poète enrôlé dans les forces militaires britanniques durant la Première Guerre mondiale. Révolté par le carnage auquel il assista, il rejeta l’uniforme et le conflit. Un film de Terence Davies, qui sortira ce 6 mars.

Autre rendez-vous à prendre, pour le 12 mars, celui des 15 minutes de lecture que le Centre national du livre a initié l’an passé. « Quoique je fasse où que je sois rien ne t’efface, je pense à toi », chantait Goldman. Ce jour-là, c’est aux livres qu’on est invité à penser.

Et une découverte, une fois n’est pas coutume, pour démarrer la semaine : la Libreria Libri Liberi, fondée en 2017, qui fonctionne sur un modèle de bookcrossing, exclusivement. Pas de vente, pas d’achat ! Ici, on vient, on prend, on apporte et le royaume d’Anna Hilbe s’en trouve plus merveilleux encore.

Excellentes lectures.