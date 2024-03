Newsletters

En février 1967, l'émission Bibliothèque de poche de l'ORTF, animée par le regretté Michel Polac qui nous a quittés en 2012, explorait les goûts littéraires des bergers. Reprenant cette idée originale, ActuaLitté décide, à l'occasion du Salon de l'Agriculture 2024, d'interroger divers professionnels de l'agriculture pour sonder l'évolution du lien avec la lecture dans les campagnes contemporaines.

Durant la huitième semaine de février (du 19 au 25), Les Yeux de Mona de Thomas Schlesser se distingue en tête des ventes avec 17.770 exemplaires vendus, suivi de D'or et de jungle par Jean-Christophe Rufin (9.401 ventes) et Trois vies par semaine de Michel Bussi (8.878 ventes), en deuxième et troisième positions respectivement.

La CGT BnF et SUD Culture Solidaires de la bibliothèque nationale annoncent un préavis de grève pour le 8 mars 2024, jour de la journée internationale des droits des femmes, touchant tous les employés. Cette action cherche notamment à relancer le débat sur le congé menstruel, une proposition récemment rejetée par le Sénat.

Deux ans après le début du conflit en Ukraine, la Russie continue de réprimer sévèrement toute forme d'expression critique envers le gouvernement ou sa gestion de la guerre, notamment avec l'arrestation à Saint-Pétersbourg de Darya Kozyreva, 18 ans, pour avoir partagé un poème du célèbre auteur ukrainien Taras Chevtchenko.