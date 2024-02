Newsletters

Au début de février, une étude réalisée par le Syndicat national de l'édition (SNE) portant sur la répartition des revenus entre auteurs et éditeurs a suscité une réaction tiède de la part des associations représentant les auteurs, qui ont critiqué l'étude pour son manque de neutralité et pour occulter la précarité financière des écrivains. En réponse, Renaud Lefebvre, directeur général du SNE, a adressé ces préoccupations.

Jan Assmann, né le 7 juillet 1938 à Langelsheim et décédé entre le 18 et le 19 février à l'âge de 85 ans, était un égyptologue renommé, professeur d'études religieuses et expert de la culture allemande. Il a apporté une contribution notable à l'étude, à la publication et à l'analyse des sources sur la religion égyptienne, en plaçant les textes dans leur contexte archéologique, culturel et socio-économique.

Le 19 février, Ramy Abdu, président de l'Euro-Med Human Rights Monitor, a annoncé que les forces israéliennes avaient détruit la maison d'édition et la bibliothèque d'Al-Kalima, localisées dans le quartier Sheikh Radwan à Gaza.

Le 21 février, à Manhattan, s'est tenu un procès peu commun impliquant des individus rarement vus au tribunal. Parmi eux, Glenn Horowitz, un libraire spécialisé dans les articles rares et précieux. Lui et deux autres individus sont accusés d'avoir illégalement acquis et vendu des manuscrits de chansons du groupe Eagles, y compris le célèbre Hotel California.