Missak Manouchian et son épouse Mélinée seront panthéonisés ce mercredi 21 février, honorant ainsi la mémoire de cet ouvrier, journaliste, communiste arménien émigré en France et chef d'un réseau de résistance. Exécuté le 21 février 1944 avec la majorité de ses camarades, Manouchian, également poète et passionné de littérature, deviendra le premier résistant étranger et communiste à être ainsi célébré.

Cette semaine, La Grande Librairie s'intéresse à l'art de la création de personnages. Qu'ils soient fictifs, tirés d'histoires passées, réelles ou imaginaires, l'émission explorera les différentes façons de concevoir et de narrer une existence autre que la sienne à travers les témoignages de cinq écrivains ce mercredi.

Face à la nécessité de protéger les PME, la Commission européenne a proposé en septembre 2023 un règlement visant à réguler les délais de paiement. Toutefois, le Syndicat de la librairie française critique l'absence d'une exemption spécifique pour les librairies, craignant qu'un tiers des librairies françaises ne risquent la fermeture.

Le musée Rimbaud à Charleville-Mézières s'est récemment enrichi de quatre manuscrits précieux d'Arthur Rimbaud, présentés lors d'un événement le 16 février avec le maire Boris Ravignon et l'entrepreneur Pascal Urano, ce dernier ayant fait don de trois des manuscrits. Une lettre remarquable du poète à sa sœur Isabelle, écrite depuis l'hôpital de la Conception à Marseille en juin 1891 après son amputation, a notamment été acquise pour 179 400 €.