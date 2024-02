Newsletters

Dans le paysage littéraire des Hauts-de-France, une révolution jusqu’alors silencieuse entend faire grand bruit. François Annycke, directeur de l’Agence Régionale du Livre Hauts-de-France (AR2L), inaugurera les 21 et 22 février deux journées professionnelles. Objectif : collaborer, en redéfinissant le rôle de l’Agence et de ses partenaires, pour plus d’efficacité.

Fondées en 2015, les Éditions du 38 ont récemment révélées ses résultats 2023, impressionnants : une croissance du chiffre d'affaires de 39 % et des ventes de 32 % par rapport à 2022. Quelles sont les raisons de ce succès, déjà en germe en 2021 avec une augmentation de 10 % du CA ? Entre entre en deux mots, les réseaux sociaux.

Cette année, le Salon international du livre de Turin, l'un des événements les plus importants autour du livre en Italie, se tiendra du 9 au 13 mai, sous la nouvelle direction d'Annalena Benini. On y trouve de nombreuses nouveautés : sept rubriques thématiques voient le jour, avec l'ambition de mettre à l’honneur la production éditoriale d’une langue en particulier. Cette année, l'allemand a le vent en poupe.

Partis à la conquête de nouveaux horizons, Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek pédalent à travers une odyssée littéraire. Leur défi ? Explorer le plus grand nombre possible de librairies sur un itinéraire qui les mène à vélo de Paris jusqu'à Oulan-Bator. Ils partagent avec ActuaLitté leurs aventures et découvertes dans ce journal de voyage.