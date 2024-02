Newsletters

L'Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a réalisé une étude approfondie sur les bibliothèques municipales, visant à fournir au gouvernement et au Parlement une vision claire des finances des collectivités territoriales, en se concentrant sur les dépenses engagées par ces établissements de lecture publique et, dans une moindre mesure, sur leurs recettes.

Dans le cadre de sa mission de promotion de la lecture, le Centre national du livre (CNL), en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ainsi que d'autres partenaires, invite les citoyens français à participer à la troisième édition du « quart d’heure de lecture » national, prévue pour le 12 mars 2024.

Cette année 2024 est également marquée par le cinquantième anniversaire du Grand Prix de l’Imaginaire (GPI), une occasion qui n’entame en rien l'enthousiasme du jury. Celui-ci s’est réuni le 4 février 2024 à la brasserie L’Européen, presque au complet, Lloyd Chéry étant absent en raison d'une maladie hivernale.

De son côté, les Éditions du Seuil ont annoncé le lancement en mai de Verso, leur nouvelle collection grand public axée sur la littérature de genre. Dirigée par Glenn Tavennec, cette collection prévoit de publier avant l'été quatre titres, chacun explorant un genre littéraire spécifique, le tout soutenu par d'importantes campagnes de promotion numérique et marketing.