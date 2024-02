Newsletters

Le parrain du Printemps des poètes suscite un vif intérêt, se traduisant non seulement par de nombreuses discussions mais également par un succès commercial retentissant : son ouvrage Avec les fées domine les classements de vente avec 16.622 exemplaires écoulés durant la cinquième semaine de l'année, du 29 janvier au 4 février. Il est suivi de près par le volume 38 de My Hero Academia de Kohei Horikoshi, qui fait une entrée remarquée en seconde position avec 16.454 ventes.

La révélation d'un projet d'expulsion massive de citoyens allemands considérés comme « indésirables » par l'AfD (Alternative für Deutschland), des milieux d'affaires et des groupes néonazis, a provoqué un sursaut citoyen. D'importantes manifestations ont éclaté pour dénoncer la propagande haineuse de l'extrême droite, une idéologie qui a même infiltré les bibliothèques publiques allemandes.

Outre-Atlantique, les tensions autour du conflit à Gaza et les controverses qui l'entourent ont conduit la Bibliothèque publique juive de Montréal à restreindre l'accès aux livres pour enfants d'Élise Gravel, disponibles uniquement sur demande, en raison de ses positions exprimées sur les réseaux sociaux.

En juin 2023, l'Académie française avait décidé de repousser l'élection du successeur au siège numéro 6, précédemment occupé par l'éminent historien et critique Marc Fumaroli. Le 8 février, l'Académie a enfin annoncé le nom de son nouveau membre : le philosophe Christian Jambet, reconnu pour ses recherches sur l'islam chiite et les cultures arabes et persanes, prendra sa place, succédant ainsi à Marc Fumaroli, disparu le 24 juin 2020.