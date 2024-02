Newsletters

Fin 2023, la Maison des écrivains et de la littérature a envoyé une lettre ouverte à plusieurs rédactions, critiquant une « forfaiture » de la part du ministère de la Culture, qui est accusé de diminuer les subventions allouées à l'organisation. Cette situation dure depuis quelques années, mais des témoignages font également état d'« abus de pouvoir » et de la « souffrance des équipes » au sein de la Maison des écrivains et de la littérature (Mél).

Le 5 février 2024, par un arrêté, la ministre de la Culture Rachida Dati a renforcé son équipe en confirmant la nomination de Hubert Tardy-Joubert comme conseiller pour les affaires européennes et internationales, avec une spécialisation en culture, livre, lecture, langues, traduction et francophonie.

Dans le Missouri, Valentina Gomez, candidate affiliée au parti républicain pour le poste de Secrétaire d'État, a cherché à se distinguer de ses trois rivaux du même parti. Le 6 février, elle a choisi de se filmer en train de brûler avec un lance-flammes deux livres destinés aux adolescents traitant des droits LGBT et de la sexualité.

Marguerite Yourcenar, dans une interview donnée à Bernard Pivot en 1979, partageait sa perspective sur le conformisme : « C’est une maladie misérable qui vous empêche d'exister. Ceux qui sont véritablement conformistes n'ont jamais réellement vécu. » Quarante-cinq ans après, en hommage à son œuvre, une conférence est prévue au musée d'archéologie de Nice / Cimiez, le jeudi 15 février à 18h30.