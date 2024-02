Newsletters

Qui deviendrait-on en cas d'enrichissement massif et soudain (nos excuses à ceux qui se trouvent déjà dans l'opulence) ? C'est l'une des interrogations soulevées par le premier roman d'Emma Tholozan, édité par Denoël. À travers une satire sociale mêlée de récit fantastique, cet ouvrage ne ménage aucune catégorie socio-professionnelle et dresse, avec un humour piquant et une perspicacité impressionnante, le portrait d'une société défaillante.

À seulement 21 ans, Max de Paz sort son premier roman, poussé par un sentiment d'urgence. Car environ 3 000 personnes dorment chaque nuit dans la rue à Paris. Max de Paz a choisi de ne plus détourner le regard et plonge sa plume dans cette réalité.

L'amour – un titre ambitieux, surpassant même Les Amours d'Ovide qui pèche par sa diversité. Les Grecs avaient divisé l'amour en quatre catégories – éros (amour passionné), storgê (amour familial), philia (amour amical) et agapè (amour inconditionnel) –, François Bégaudeau les unifie à travers l'histoire de Jeanne et Jacques Moreau, un couple ordinaire qui représente une humanité simple et populaire.

Mais aussi : un château pas si fort chez Fluide glacial, un livre de François Morel, et des histoires venant d'Algérie et d'autres venant de l'Est.