Jean Malaurie, célèbre ethno-historien, géographe, et écrivain français, nous a quittés le 5 février à Dieppe, à l'âge remarquable de 101 ans. Reconnu pour ses apports majeurs dans les domaines de l'anthropologie et de la géographie de l'Arctique, il est également le créateur de la prestigieuse collection "Terre Humaine" aux éditions Plon, lancée en 1954 et dont le premier volume, Les Derniers Rois de Thulé, a été publié l'année suivante.

Dans un autre registre, la police japonaise a récemment appréhendé deux individus étrangers accusés de diffusion préalable en ligne d'images issues du magazine Weekly Shōnen Jump de Shueisha, avant leur parution officielle. Il apparaît que ces derniers s'étaient procuré les magazines en avance dans une ou plusieurs librairies de Tokyo.

Par ailleurs, les Archives départementales de Bordeaux accueillent jusqu'au 7 avril une exposition, Villes en Gironde au Moyen Âge, présentant 86 pièces rares, notamment des parchemins, cartulaires, manuscrits et autres artefacts, généralement dissimulés au grand public. Parmi ces joyaux figure le Livre velu de Libourne, un document historique unique et précieusement préservé.

En matière de littérature, février est riche en événements. France Culture propose cette semaine une programmation éclectique incluant Laure Adler en préfacière, Annie Le Brun sous le prisme du surréalisme, l'engagement de l'historienne Michelle Perrot et un film prométhéen dédié aux ambitieux êtres humains, parmi d'autres sujets à découvrir.