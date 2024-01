Newsletters

Album de l’année, le Fauve d’or du FIBD a été décerné à Daniel Clowes : Monica, ce regard porté sur les années 60, aux États-Unis, avait enchanté la rédaction, le jury nous a écoutés. C’est heureux.

Et à découvrir, l’ensemble des récompenses décernées durant la manifestation.

D’ailleurs, à Angoulême, ce sont les agriculteurs qui ont été mis à l’honneur : non que la FNSEA ait publié une bande dessinée, mais le dessinateur Jul a convoqué ses personnages de Silex and the City pour leur apporter ton son soutien. Le tout dans un kakémono qui orne désormais l’Hôtel de Ville.

Les éditions Bruno Doucey en appellent à sauver ce qui reste encore du Printemps des Poètes : la 25e édition n’a plus de directrice artistique à quelques semaines de son inauguration. Et en coulisse, on se demande bien qui a eu la tête de Sophie Nauleau…

En Belgique, les libraires indépendants se rebiffent et interpellent le futur gouvernement : leurs commerces sont à protéger, impérativement. Car le risque de les voir disparaître est grand, loin d’être anecdotique.

Excellentes lectures.