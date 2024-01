Newsletters

« Adieu, veaux, vaches, cochons » écrivait La Fontaine... hélas pour Perrette ! Agnès de Clairville nous entraîne dans un tableau rustique où, naturellement, les figures centrales sont les animaux peuplant la ferme. Corps de ferme, serait-ce le premier roman narratif collectif du genre animalier ?

Le fait qu'une de ses poules ait disparu de son poulailler, malgré les plumes éparpillées hors de l'enclos indiquant clairement un acte de prédation, n'a pas amené Nicolas Baron à changer sa perception. Il déclare : « Le renard [...] n'était plus pour moi cet animal sournois et doublement préjudiciable, considéré à la fois comme un prédateur et un porteur de maladies, tel que décrit par la littérature et inscrit dans la législation depuis longtemps. »

Dans l'éclat du soleil sicilien, Dario Levantino raconte un récit tragique, celui de Rosario, un adolescent de 16 ans. Mais dans ce soleil ne baigne ni destination touristique ni paradis : c'est plutôt le quotidien difficile de Brancaccio, un quartier périphérique de Palerme, où la pauvreté a sévèrement frappé la région et ses résidents.

Mais aussi une réécriture en musique des Furtifs de Damasio, une histoire d'amour courte et intense à Londres, et des tensions familiales en Laponie.