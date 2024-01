Newsletters

Le Printemps des poètes de 2024 a suscité un vif intérêt médiatique, exacerbé par une controverse autour de Sylvain Tesson, désigné parrain de l'événement et contesté par un collectif de 1200 personnes. Ce débat a évolué en une discussion sur la liberté d'expression.

Par ailleurs, Amazon France Logistique a été récemment sanctionnée par la CNIL d'une amende de 32 millions d'euros pour avoir mis en place une surveillance excessive de ses employés, soulevant des questions sur la sécurité et l'annonce de la vidéosurveillance, affectant des milliers de salariés.

Dans le domaine littéraire, Bakélite, un « laboratoire d'exploration littéraire », qui édite déjà deux revues en ligne, fmr et tmp, prévoit de publier son premier roman, "Féroce" de Benoît Vincent, le 7 février 2024. Une soirée de lancement est organisée le même jour à Paris, en présence de l'auteur et de Guillaume Vissac, directeur de Bakélite.

Enfin, Netflix continue son partenariat avec Harlan Coben, annonçant l'adaptation en série de deux de ses romans, Tu me manques et Ne t'enfuis plus, traduits par Roxane Azim, avec le début de production de la première prévue pour le printemps 2024.