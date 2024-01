Newsletters

En 2024, Leha Editions, un acteur montant dans le domaine des Littératures de l'Imaginaire depuis 2017, lance un défi ambitieux en créant sa collection de poche, Majik, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à son activité éditoriale basée à Marseille depuis quelques années.

Par ailleurs, la journaliste et auteure Narges Mohammadi, déjà condamnée en 2021 et 2022 pour « propagande contre l'État » et « menace à la sécurité de l'État », a reçu en 2023 une peine supplémentaire. La justice iranienne a prolongé sa sentence de 15 mois pour des raisons similaires, marquant une répression continue contre cette militante renommée.

La lauréate du prix Nobel, Annie Ernaux, s'est jointe aux signataires d'une pétition intitulée « Strike Germany » (En grève contre l'Allemagne), qui appelle au boycott des institutions culturelles allemandes en réaction à leur soutien continu à Israël.

Enfin, si l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des applications génératives soulève des controverses, son utilisation dans la recherche scientifique est moins débattue. Elle offre aux chercheurs la possibilité de gérer d'immenses quantités de données. Dans cet esprit, Elsevier a dévoilé Scopus AI, un nouvel outil conçu pour combiner le meilleur de ces deux domaines.