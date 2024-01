Newsletters

Étrange week-end, qui se conclut par la mort d’un poète russe, dissident faut-il le préciser, depuis de nombreuses années. Lev Rubinstein avait construit un art poétique différent, marqué par son métier de bibliothécaire à Moscou, dans les années 60, autant que par la bureaucratie soviétique en vigueur.

Quand la poésie rivalise avec l’absurde, on pleure le décès d’un homme frappé par chauffard, dont la police indique : « Le conducteur n’a pas ralenti. »

Sinistrose, quand tu sévis…

Plus léger et presque décalé, cette vente aux enchères que prépare la maison Aguttes, réunissant… des cartes du jeu Pokemon ainsi que de Magic The Gathering. Nouveaux codes, nouvelles perspectives, nouveaux clients : l’intelligence, c’est de savoir s’adapter.

Et justement, l’adaptation, il en sera question à demi-mot lors d’un séminaire à ne pas manquer : l’éducation par la fiction, ou comprendre ce que les œuvres culturelles au sens le plus large, nous racontent, nous enseignent et nous transmettent.

« Que peuvent apprendre les jeux vidéo ? », demandent les organisateurs, Alexandre Gefen (CNRS-Université Sorbonne Nouvelle-Ens) et la philosophe Sandra Laugier (Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne).

Excellentes lectures !