Les échanges entre les éditeurs français et allemands restent vigoureux avec près d'un millier de cessions de droits de la France vers l'Allemagne en 2022. Cette collaboration fructueuse est toutefois perturbée par des complications fiscales allemandes.

Dans un numéro de 1937 de la revue Voilà, John Forester (alias Antonin Artaud) évoquait les Tarahumaras du Mexique.

Par ailleurs, Rima Abdul Malak a récemment quitté le ministère de la Culture français, coïncidant avec des tensions apparentes avec le président français.

En Argentine, l'économiste libéral Javier Milei, élu en novembre 2023, a axé sa politique sur la réduction des dépenses de l'État et la promotion des libertés individuelles, mais ses positions sur le genre et l'avortement suscitent des controverses et des menaces envers les autrices et militantes féministes.