En 2023, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture française, a initié une loi visant à faciliter la restitution des biens culturels confisqués aux familles juives durant la période de persécution antisémite entre 1933 et 1945. Cette démarche implique la création d'une commission indépendante chargée d'établir les modalités et de superviser le processus de restitution.

Par ailleurs, La Grande Librairie entame l'année avec un focus sur la beauté en ces temps sombres, invitant cinq écrivains, dont deux auteurs de premiers romans, à explorer les thèmes de la nature, la fraternité et la poésie.

Dans le domaine du cinéma, la 81ème édition des Golden Globes a consacré Oppenheimer de Christopher Nolan, basé sur l'œuvre de Kai Bird et Martin J. Sherwin, Robert Oppenheimer : Triomphe et tragédie d'un génie (traduit par Peggy Sastre), récipiendaire du Prix Pulitzer en 2006, et publié en France par le Cherche midi.

Le 11 juillet 2023, Milan Kundera, l'éminent écrivain franco-tchécoslovaque, nous a quittés à l'âge de 94 ans. Son décès a suscité une vive réaction dans les médias et sur internet. Dans un reportage de Karim El Haddady, un jeune romancier et un critique littéraire marocains discutent de l'influence et du legs de Kundera, explorant son expérience de l'exil, son bilinguisme, son biculturalisme, et la réception de son œuvre au Maroc.