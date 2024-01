Newsletters

Plongez dans l'univers complexe de la Bosnie, une terre marquée par son passé agité, guidés par la plume de Sladjana Nina Perkovic, écrivaine et journaliste. Son récit s'ouvre sur une évocation qui pourrait rappeler Rimbaud et son Dormeur du Val. Cependant, ici, point de soldat inerte, mais une narratrice gisant dans un fossé...

Après une cadence soutenue d'une publication par an depuis Eva, Simon Liberati a marqué une pause en 2023, année qui a suivi son prix Renaudot et qui fut troublée pour tous, évoquant les cratères de Gaza.

L'année 2024 annonce le retour de ses personnages tourmentés, Taïné et Alexis, trois ans après les faits : c'est le Rome de 1970 qui sert de toile de fond, hantée par le spectre d'un roi des gigolos, peuplée de hyènes, où la Dolce vita, la décadence et la psychose se mêlent sous la plume du plus grand styliste contemporain.

Margaret Atwood, une figure incontournable de la littérature anglophone, revient avec une collection de 15 nouvelles. Le recueil, dont le titre fait écho à une comptine à la fois nostalgique et saisissante, se structure en trois actes majeurs. Elle y explore une diversité de genres et de sujets, invitant les lecteurs à un voyage littéraire aussi riche que délectable.

Mais aussi Dumas qui se retrouve en pleïade, des robots amateurs de vin, ou encore une enseignante unilatéralement amoureuse à Rabat. Et bien d'autres ouvrages, qui sortiront durant cette rentrée hivernale.

Excellentes lectures.