Newsletters

Premier bilan de 2023, les ventes de livres de poche : un trio l’emporte, loin devant, avec Virginie Grimaldi qui aligne le plus grand nombre d’exemplaires, suivie de Melissa da Costa et de Pierre Lemaître. Voilà pour les ventes en volume, et en valeur… on garde les mêmes.

Autre bilan, celui de l’industrie du livre en Grèce, avec un panorama 2009-2022, sur la production, le livre numérique et l’autoédition.

Certaines entreprises sont sur le qui-vive et regardent vers l’avenir : deux candidats se démarquent, selon les informations de ActuaLitté, pour le rachat de d’Humensis. Reste à déterminer comment la structure sera vendue : sur ce point, Scor, la maison-mère, n’a pas encore déterminé les modalités.

Excellentes lectures.