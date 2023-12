À la une

Les librairies n'ont pas été mises de côté par l'homme en rouge et à la barbe blanche. La semaine 51 (18 au 24 décembre) nous menait directement à la veille de Noël. Période des plus intenses pour les points de vente de livres. Les trois ouvrages stars de cette fin d'année ont tenu le choc : Astérix, Gaston Lagaffe et Veiller sur elle forment un joli podium, loin devant tous les autres concurrents, avec respectivement 135.406, 102.310 et 91.265 ventes.