À l'approche du Nouvel An, c'est le moment de faire le bilan de l'année : durant cette période calme en termes de ventes de livres, on peut aisément établir la liste des 10 livres les plus vendus en 2023, grâce aux données fournies par Edistat et GfK. Cette liste révèle quelques surprises intéressantes.

En parallèle, en Chine, un professeur de journalisme a remporté le deuxième prix d'un concours de science-fiction, non pas pour une œuvre personnelle, mais pour une histoire écrite avec l'aide d'une intelligence artificielle.

Les semaines récentes ont été marquées par plusieurs plaintes contre OpenAI, la société derrière ChatGPT, et Microsoft, son propriétaire. Paul Tremblay et Mona Awad en juin, Sarah Silverman, Christopher Golden et Richard Kadrey en juillet, et plus récemment quatre auteurs, dont Michael Chabon, lauréat du Prix Pulitzer en 2001, ont tous exprimé leur mécontentement. Cette semaine, le New York Times a rejoint ces voix en portant plainte contre OpenAI et Microsoft.

Dans un autre domaine, l'historienne Natalie Zemon Davis, connue pour son ouvrage Le Retour de Martin Guerre paru en 1983, un pilier des études historiques et de la microhistoire, est décédée le 21 octobre à l'âge de 94 ans. Son livre, qui a suivi le film de 1982 réalisé par Daniel Vigne et inspiré par La Femme de Martin Guerre de Janet Lewis (traduit par Françoise O. Jobit, Robert Laffont), a été une réussite. Avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye à l'affiche, Davis a contribué en tant que consultante au film avant de pousser ses recherches pour écrire son livre.