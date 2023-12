Newsletters

Le ministère de la Culture a publié un guide destiné à tous les acteurs du secteur culturel, y compris la chaîne du livre, afin de promouvoir une transition écologique partagée dans le secteur de la culture. Cette initiative s'aligne bien avec la nécessité de sobriété induite par les coûts énergétiques croissants.

Par ailleurs, les industries culturelles, souvent à l'avant-garde des innovations disruptives telles que l'IA générative, le streaming audio et les NFT, se retrouvent au cœur des débats sur l'intelligence artificielle. Cependant, leur gestion des flux de données repose encore largement sur des infrastructures datant des années 2000, ce qui peut limiter leur capacité à s'adapter aux évolutions sociétales et technologiques, selon un article de Crealo.

Dans un autre contexte, des rumeurs circulaient sur la démission de plusieurs membres du gouvernement en réaction à l'adoption de la loi sur l'immigration, y compris Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture. Cependant, ces informations se sont révélées être de simples rumeurs, comme l'a affirmé la ministre, qui compte rester à son poste.

Le Festival du Dessin à Arles, fondé par Vera Michalski, présidente du groupe Libella et fondatrice de la Fondation Jan Michalski, et par Frédéric Pajak, écrivain, dessinateur et directeur des Cahiers dessinés, vise à explorer et à célébrer toutes les facettes de l'art du dessin.