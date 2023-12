Newsletters

Le troisième tome de Nietzsche dans la collection Pléiade est consacré à la dernière phase de la pensée du philosophe, marquée par son œuvre majeure "Ainsi parlait Zarathoustra". Dans ce livre, Nietzsche développe l'idée que l'humanité doit être transcendée. Le concept du surhomme, fidèle à la terre et au corps, se présente comme une antithèse du "dernier Homme", qui se complait dans une existence médiocre et déclare : « Nous avons inventé le bonheur ». Nietzsche oppose ainsi ces deux figures, soulignant le mépris du dernier Homme pour le surhomme et sa vision.

« Le Prince Cruel », « Le Roi Maléfique » et « La Reine sans royaume » sont des titres qui ont probablement capté votre attention, surtout si vous êtes un utilisateur de #Booktok sur TikTok, où des millions de lecteurs partagent leurs lectures. Cette trilogie est devenue un véritable phénomène, avec le premier tome « Le Prince Cruel » s'écoulant à 80 000 exemplaires en 2022, un chiffre impressionnant dans la littérature jeunesse.

Imaginez-vous ouvrant les yeux sur un vaste champ de fleurs, où chaque espèce que vous pouvez imaginer coexiste. Cette diversité de pétales, de couleurs fantastiques, de formes variées et de parfums envoûtants a été magnifiquement capturée par la plume de Clarice Lispector.

Et toujours des avant-parutions de la rentrée d'hiver 2024 : Piotr Pavlenski, Toto Riina et l'histoire d'un dresseur de rats.