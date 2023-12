Newsletters

La Bibliothèque Publique d'Information (Bpi), située actuellement dans le centre Pompidou (1er arrondissement), est confrontée à un défi majeur : pour son déménagement en avril 2025 vers le quartier de Bercy (12e arrondissement), elle doit réduire sa collection de 20 %, soit environ 80 000 livres sur les 390 000 actuels. Ce désherbage colossal s'inscrit dans le cadre de la fermeture temporaire du centre Pompidou pour travaux, prévue pour une durée de cinq ans.

Par ailleurs, la langue arabe, troisième langue la plus empruntée après l'anglais et l'italien, a depuis le Moyen Âge joué un rôle clé dans l'enrichissement de la langue française, influençant divers domaines tels que le savoir, le commerce et la pop culture.

En outre, l'organisation PEN America continue d'attirer l'attention sur la censure des livres. Après avoir rapporté une augmentation des cas d'interdiction d'ouvrages en 2022, elle constate une escalade de cette tendance entre juillet 2021 et juillet 2023, avec une hausse de 33 %, passant de 2 532 à 3 362 cas d'interdiction.

Enfin, l'Internet Archive, une organisation non gouvernementale, a été jugée coupable de violation du copyright en mars 2023. Malgré cela, elle persiste dans sa défense du « prêt numérique contrôlé », un service qu'elle considère comme étant en adéquation avec les missions traditionnelles des bibliothèques, notamment en matière de fourniture d'ouvrages imprimés au public. Elle a donc fait appel de cette décision de justice.

Mais aussi l'écrivain russe Boris Akounine, "terroriste et extrémiste", Romain Gary et Rosa Luxemburg sur France Culture, l'“écriture photographique” d'Annie Ernaux face aux clichés...