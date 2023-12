Newsletters

Dans un monde où des confiseries mystérieuses ont donné à certains la capacité de matérialiser des bonbons à volonté, une catastrophe s'abat sur Tokyo sous la forme d'une pluie de sucettes géantes, détruisant la ville. Tsumugi, une lycéenne dotée de ce même pouvoir extraordinaire, est décidée à l'utiliser pour répandre la joie et prouver que le sucre n'est pas qu'une source de destruction. Cependant, elle doit faire face à la police des bonbons, déterminée à entraver ses plans.

Au XIXe siècle, le jeune écrivain Victor Hugo s'indigne avec passion. Dans son texte de 1832, qui sert de manifeste, il dénonce ardemment la destruction incessante des monuments historiques de l'ancienne France, un phénomène qui s'est intensifié depuis la révolution de juillet 1830.

Imaginez une figure féminine unique en son genre : Mehstî Gandjavi, l'une des premières poétesses de la littérature persane classique et une pionnière du féminisme. Audacieuse et franche, elle a bravé les conventions pour exprimer librement ses pensées sur la vie, les hommes et l'amour, rompant avec la réserve traditionnellement associée aux femmes de son époque. Malgré sa renommée, on ne sait que peu de choses sur elle.

Mais aussi des poèmes de Francis Picabia, d'autres de Louise Glück, et une bande-dessinée politique outrancière.