La boutique My Bulle Toys, située non loin de Miami et dirigée par Nicolas Pacaud, ouvre ses portes alors que l'Europe s'accorde une pause déjeuner. Cette librairie attire les francophones et les amoureux de la culture française avec une sélection variée incluant des jeux éducatifs, des jouets et des livres pour enfants. Chaque mois, Nicolas partage ses favoris, reflétant les tendances éditoriales actuelles en Floride.

Dans d'autres nouvelles, l'écrivain Frédéric Beigbeder, connu pour son roman 99 Francs, se trouve actuellement en garde à vue au commissariat de Pau pour une enquête préliminaire liée à une accusation de viol. Cette information a été confirmée par Rodolphe Jarry, le procureur de la République.

Par ailleurs, trois nouvelles pages du manuscrit de L'Origine des espèces de Charles Darwin ont été découvertes, portant à 59 le nombre total de pages de brouillon retrouvées de cette œuvre majeure de la science. Ces pages historiques sont désormais disponibles en ligne. Le 24 novembre a marqué le 164e anniversaire de la publication de cet ouvrage.

Enfin, Marc Roger, le célèbre lecteur, conteur et voyageur, vient de terminer son périple de 5000 km le long du littoral atlantique. C'est sur les côtes des Landes et du Pays Basque qu'il a rédigé ses dernières contributions pour le magazine ActuaLitté.

