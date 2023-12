Newsletters

La pause déjeuner n'était pas encore terminée pour certains que déjà, les drapeaux de Force Ouvrière se déployaient devant le 92 de l’avenue de France, à proximité de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Sur la place Robert Antelme, non loin de là, se déroulait un événement inhabituel : une grève devant le siège d'Editis, un scénario inédit pour le groupe éditorial.

Par ailleurs, la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, fondée le 14 Ventôse an IV (4 mars 1796) et surnommée affectueusement la « vieille dame » par le personnel de l'hémicycle, entreprend une période de restauration. Cette pause est destinée à la rénovation des locaux et à la protection des ouvrages grâce à un système hygrométrique moderne.

Cette semaine, l'émission La Grande Librairie se consacre à l'œuvre d'Emmanuel Carrère, avec un focus sur son dernier ouvrage Vers le réel, paru cet automne chez Gallimard dans la collection Quarto. L'émission propose un entretien exclusif avec Carrère, qui y dialogue avec des personnalités marquantes du monde de l'art, du journalisme et de la littérature.

Enfin, le 8 décembre, une vente aux enchères centrée sur la poésie du XIXe siècle s'est tenue à la maison Piasa à Paris. Parmi les plus de 200 lots proposés, un manuscrit d'Arthur Rimbaud, L'Éternité, a été la vedette. Estimé à 300.000 € et mis à prix à 150.000 €, il a été adjugé à 540.000 €, attirant l'attention des collectionneurs et amateurs de poésie.

Mais aussi quand Alice au pays des merveilles rencontre Ursula K. Le Guin, un accord historique sur l'IA, malgré quelques lacunes, les librairies italiennes, entre nouvelles structures et fermetures historiques...