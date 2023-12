Newsletters

Un projet de recherche, mené par l'outil Babelio Data, est en cours pour analyser le lectorat des auteurs récompensés par les prestigieux prix littéraires d'automne. Cette semaine, l'étude se concentre sur l'œuvre Que notre joie demeure de Kevin Lambert, lauréat du prix Médicis en décembre 2023, et est documentée dans une série d'articles publiés sur ActuaLitté.

Lancée en mars 2023 par les associations Plein Accès France et Plein Accès Suisse, la médiathèque MonaLira offre une collection impressionnante de 34.000 titres, disponibles dans divers formats tels que le texte, l'audio, le braille numérique, ou une combinaison de texte et audio synchronisés. Cette initiative vise à fournir aux personnes en situation de handicap des moyens alternatifs de lecture, embrassant une multitude de méthodes pour faciliter l'accès à la lecture.

La Bibliothèque nationale de France (BnF) rend hommage à Bérurier Noir, un groupe phare de la scène musicale des années 1980, à travers une exposition spéciale qui se tiendra du 27 février au 28 avril 2024. Cette exposition est d'autant plus significative car elle marque l'entrée des premiers documents du mouvement punk français dans une institution publique, suite au don des membres fondateurs du groupe, Fanfan et mastO, en 2021.

Aux États-Unis, le secteur de l'intelligence artificielle fait face à des contestations judiciaires, notamment OpenAI et Meta, qui sont ciblés par des plaintes d'auteurs. Ces derniers les accusent d'exploitation non autorisée de leurs œuvres. Les éditeurs soulignent l'importance de concilier innovation et profit tout en respectant le droit d'auteur.

Mais aussi 8 titres dans la compétition pour le Prix Elvis d'Or 2024, l'Illustrateur Benjamin Lacombe qui présente ses monstres, Archie Andrews transporté dans une comédie musicale hindi...