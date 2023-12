Newsletters

Paris, dimanche 3 décembre 2023. Nous avons appris le décès de Tai-Luc, le rocker franco-vietnamien et figure emblématique du mouvement punk, survenu le vendredi 1er décembre à l'âge de 65 ans. Né Nguyen Tan Tai-Luc, il était parolier, guitariste, chanteur et fondateur du groupe La Souris Déglinguée. Il a également marqué le genre punkabilly et était docteur en linguistique, enseignant à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, spécialiste des langues taï-kadaï et tham-pali du Laos. Depuis 2016, il était bouquiniste sur le Quai de Gesvres.

Le 6 octobre dernier, Daniel Giraud s'est suicidé à l'âge de 77 ans. Il laisse derrière lui une œuvre riche, composée de poèmes, de romans, d'essais et de traductions. Françoise Favretto, proche de Giraud et sa dernière éditrice, a publié une nouvelle version du Sin Ming, un texte chinois du VIIe siècle attribué à Fa Jung, en hommage à l'auteur.

Une œuvre de jeunesse d'un auteur et metteur en scène décédé en 2019, qu'il avait lui-même reniée en affirmant l'avoir « jetée par la fenêtre » d'un train en 1947, a été retrouvée. Intitulée Giudizio a mezzanotte (Jugement à minuit), cette pièce en un acte a été découverte par sa fille Andreina parmi les papiers conservés dans la maison familiale à Rome.

Enfin, le 5 novembre 1998, lors d'un colloque au Musée Flaubert et d'histoire de la médecine de Rouen, trois ouvrages de grande valeur ont été dérobés. Il s'agissait de traités de médecine De humani corporis fabrica libri septem (1543) et Anatomes totius (1564) de l'anatomiste André Vésale, évalués respectivement à 1,5 million et 850 000 euros, ainsi que des œuvres du maître barbier-chirurgien Ambroise Paré datant de 1575, d'une valeur de près de 40.000 euros. Vingt-cinq ans plus tard, ces ouvrages ont été retrouvés à Grenoble, dans ce que le procureur a qualifié de « miracle heureux ».

Mais aussi une proposition de loi pour sortir les artistes-auteurs de la précarité, la résistance surréaliste sous l'Occupation, un bâtiment qui abrite une librairie interdit d'accès...