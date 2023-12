Newsletters

Fin septembre, Julien Brocard, secrétaire général des PUF, a été renvoyé, tandis que Paul Garapon, le directeur, n'a reçu qu'un avertissement. Les deux étaient accusés par le directoire d'« actes de déloyauté », malgré les bons résultats de l'entreprise. Ces événements soulèvent des questions sur la situation interne de la société autrefois dirigée par Denis Kessler.

Par ailleurs, des interrogations cruciales se posent dans notre époque : Qu'est-ce que la précarité ? Comment comprendre le démantèlement systématique du service public ? Quelle est la réalité d'un professeur précaire dans le secondaire, en particulier lorsqu'il est « grand remplaçant » dans les zones délaissées de la République ? Et qu'en est-il de l'enseignement et de la transmission du savoir ? Ces questions, recueillies par Faris Lounis, sont plus que jamais d'actualité.

Face au bruit, à la fureur et au tumulte du monde, La Grande Librairie cette semaine se concentre sur le silence, l'écoute et l'inspiration. Ce numéro propose des réponses et des formes de résistance à une époque désorientée, en invitant philosophes, scientifiques et romanciers pour célébrer la prise de recul, l'élévation... et la beauté.

Enfin, l'Oxford University Press, éditeur du célèbre dictionnaire Oxford, a annoncé son mot de l'année 2023 : « Rizz ». Ce terme d'argot contemporain, qui peut paraître comme une simple onomatopée ou rappeler un personnage fictif, est en fait utilisé par la génération Z en Angleterre et en France pour exprimer le charme ou l'aptitude à séduire. Sa popularité s'est accrue grâce aux réseaux sociaux.

Mais aussi un général italien auteur d'un livre raciste et homophobe reintégré, des liseuses vendues dans les librairies indépendantes de France, offrez la seconde main sous le sapin avec Label Emmaüs...