Le festival de bande dessinée de Malouin s'est tenu du 25 au 27 octobre sous le ciel de la Bretagne. Des planches de bandes dessinées étaient exposées dans la ville pendant les semaines suivant l'événement. Cependant, certains dessins ont provoqué une controverse, menant à leur retrait anticipé par décision de Georges Coudray, président de l'association Quai des Bulles.

Chloé Wary a inauguré une fresque de 23 mètres à Champigny-sur-Marne le 7 octobre, présentant ses personnages de Saison des Roses et Rosigny Zoo. Cette fresque, créée avec la participation des résidents locaux, a été accidentellement recouverte de peinture blanche peu après, une erreur reconnue par la mairie malgré un retard dans les réparations.

L'acte de donner des avis sur les commerces n'est pas nouveau. Les Mésopotamiens exprimaient déjà leurs mécontentements il y a 3800 ans, comme en témoigne une tablette qui détient désormais le record Guinness de la plus ancienne plainte de client connue.

Ahed Tamimi, autrice et militante palestinienne, a été arrêtée par des soldats israéliens le 6 novembre lors d'une opération à son domicile en Cisjordanie. PEN International, une organisation mondiale de défense des écrivains, a exigé sa libération immédiate et sans condition, dénonçant les détentions arbitraires des Palestiniens. Elle a été libérée depuis et partage son expérience d'une détention difficile.

Mais aussi une radiographie de l'édition italienne en 2023, la Normandie qui incite les maires à privilégier les librairies, quatre livres d'un prix littéraire censurés, parce qu'ils évoquent l'homosexualité...