La mise en œuvre de la loi Darcos, effective depuis avril dernier, a introduit un tarif fixe de 3 € pour les frais de port sur les livres achetés en ligne en France, une situation qui a désavantagé Amazon et été accueillie favorablement par les librairies locales, bien que celles-ci ne s'attendaient pas à de nouvelles confrontations, notamment avec des réalités surprenantes comme le Père Noël.

Par ailleurs, la société Quatre, détentrice des revues XXI et 6Mois, s'est retrouvée en liquidation fin octobre en raison d'un déficit de 565.000 € en 2021. Ces publications ont été reprises par Indigo Publications, qui prévoit de les fusionner en une seule revue, XXI, disponible en librairie, dans les points Relay et par abonnement. Cette reprise n'est pas sans conséquences pour les auteurs et illustrateurs, qui font face à des impayés estimés à 500.000 €.

En juillet 2023, l'interdiction de la vente aux mineurs du livre Bien trop petit de Manu Causse par les éditions Thierry Magnier a attiré l'attention sur la commission de surveillance et de contrôle des publications pour l'enfance et l'adolescence, un organisme du ministère de la Justice. Cette décision a suscité de nombreuses interrogations concernant le fonctionnement, les décisions et le manque de transparence de cette institution.

À Montréal, des changements dans le règlement intérieur des bibliothèques, notamment l'interdiction de gêner les autres usagers ou le personnel en raison d'une hygiène corporelle inadéquate, ont provoqué des réactions fortes. Ces modifications sont controversées, compte tenu du rôle social important que jouent les bibliothèques publiques.

Mais aussi le premier Prix du livre Talleyrand decerné à Mathieu Da Vinha, un portrait des bibliothèques du Québec, J.C Oates, Hitler et le japon médiéval...